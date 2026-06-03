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Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Днепре

19:46 03.06.2026 Ср
2 мин
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется
aimg Анастасия Никончук
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Днепре Фото: ГСЧС (Виталий Носач РБК-Украина)
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Под вечер 3 июня враг снова обстрелял Днепр. В результате удара была поражена логистическая компания, при этом информация о возможных пострадавших на данный момент уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Днепропетровской ОВА Олександра Ганжи в сети Telegram.

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В Днепровском районе зафиксирована очередная атака российских сил. В результате попадания повреждена одна из логистических компаний, которая работала на территории района.

Поврежден объект логистической инфраструктуры

По имеющимся данным, удар пришелся по объекту, связанному с логистикой. На месте фиксируются последствия разрушений, масштабы которых уточняются профильными службами.

Информация о пострадавших уточняется

Данные о возможных пострадавших в результате атаки пока остаются неполными. Соответствующие службы продолжают проверку информации и работают на месте происшествия.

Сообщения местных каналов

Местные Telegram-каналы сообщают, что под удар могла попасть "Новая почта". Официального подтверждения этой информации на данный момент нет, данные уточняются.

Обновление информации

В "Новой почте" подтвердили, что у результате обстрела пострадал терминал компании. Во время попадания сотрудники находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте продолжаются работы по оценке масштабов разрушений и проверке состояния отправлений. К ликвидации последствий привлечены полиция и спасатели ГСЧС.

В компании заявили, что компенсируют клиентам утраченные посылки, а с получателями свяжутся для уточнения порядка возмещения. Отслеживать статус отправлений можно через трекинг в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

Напоминаем, что в ночь на 3 июня украинские дальнобойные беспилотники атаковали объекты, связанные с обеспечением военных потребностей России.

Среди целей, по предварительным данным, оказался нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, а также инфраструктура в районе Кронштадта, имеющая отношение к военной сфере.

Спутниковые снимки зафиксировали масштабное задымление над портовой зоной города после удара по Петербургскому нефтяному терминалу, где над территорией поднялся плотный шлейф дыма, заметный на значительной площади.

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