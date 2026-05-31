Российский дрон повредил отделение Новой почты в Славянске (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

"Компания компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений. Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", - отметили в Новой почте.

На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий пожара.

Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал.

"В результате ночного удара вражеским дроном было повреждено отделение №1 Новой почты в Славянске", - сообщили в компании.

Напомним, в ночь на 31 мая Россия атаковала Украину 229 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия снова может готовить массированный удар по Украине. По его словам, на это указывают данные разведки.

Позже в Минобороны Украины также призвали людей не игнорировать сигналы тревоги в течение 30-31 мая. Особенно быть внимательными призвали киевлян, ведь 31 марта традиционно отмечается День Киева.