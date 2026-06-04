В Днепре прогремели взрывы, в сети снова пишут об ударе по "Новой почте"
Российские войска второй день подряд наносят удары по Днепру. В результате очередной атаки произошло попадание по логистической компании, на месте возник пожар. В сети снова пишут об обстреле терминала "Новой почты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Днепропетровской ОВА Олександра Ганжи в сети Telegram.
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По информации властей, под вражеский удар вновь попал объект логистической инфраструктуры в Днепровском районе. После попадания вспыхнул пожар.
В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется. Специалисты продолжают работать на месте происшествия и устанавливают последствия атаки.
Местные Telegram-каналы сообщают, что удар снова пришелся по терминалу "Новой почты". Но данная информация требует подтверждения.
Что известно о предыдущих ударах по Днепру
Российские войска продолжают наносить удары по городу и области на протяжении последних дней.
Главное
Массированный обстрел и день траура. 2 июня российские войска нанесли массированный удар по Днепру. В результате атаки погибли 16 человек. После трагедии в городе был объявлен день траура.
Удар по "АТБ". Днем 3 июня российские силы атаковали склады сети "АТБ", где хранилась продовольственная продукция. В результате удара пострадали люди.
Повреждение терминала "Новой почты". Во время повторной атаки на складские объекты были зафиксированы повреждения терминала "Новой почты", расположенного поблизости.
Последствия новых ударов. В результате сегодняшних российских атак по Днепру пострадали восемь человек. По данным властей, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Напоминаем, что днем 3 июня российские войска нанесли удар по Днепру, в результате которого на месте попадания возник пожар и наблюдалось сильное задымление. По словам властей, целью атаки стал склад с продовольственными товарами торговой сети АТБ.