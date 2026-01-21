В Киеве ночью начнут подачу тепла для более чем 3 тысяч домов, но есть нюанс

В Киеве уже в ночь на 22 января начнут восстанавливать теплоснабжение для более чем 3 тысяч домов. Но отопление вернется в течение двух дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Сегодня ночью начнут подачу теплоносителя на дома, которые в результате обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды - 9 и 20 января", - отметил городской глава.

По его словам, таких зданий всего 3260. Но для того, чтобы тепло дошло до домов киевлян, нужно ориентировочно двое суток. При этом водоснабжение уже восстановили для всех потребителей в столице.

Мэр обратил внимание, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение.