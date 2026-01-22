ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Польша направила в Киев 400 генераторов

Четверг 22 января 2026 00:50
UA EN RU
Польша направила в Киев 400 генераторов Фото: генераторы отправлены из правительственных запасов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Киев и общины вокруг столицы Украины получат от Польши 400 генераторов различных типов. Они уже в пути.

Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Уважаемые киевляне и жители громад вокруг Киева! К вам из Польши едет 400 генераторов различных типов из правительственных запасов. Польша помогает", - написал он.

Ситуация с энергетикой в Киеве и помощь Украине

Напомним, что Киев вследствие российских обстрелов по энергетике, которые произошли 9, 13 и 20 января - начал жить в очень экстремальных условиях.

Сейчас в столице по сей день действуют экстренные отключения света, есть проблемы с водой и теплом. В частности, после последнего удара, без отопления были тысячи домов при морозе -15°С.

В то же время город восстанавливается. В среду, 21 января, энергетикам удалось запутать все объекты критической инфраструктуры.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Киев уже вскоре перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

Также вечером в среду стало известно, что уже в ночь на 22 января в Киеве начнут восстанавливать теплоснабжение для более чем 3 тысяч домов. При этом отопление вернется в течение двух дней.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в столицу на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые одновременно будут производить электрическую и тепловую энергию.

Добавим, что проблема с энергетикой наблюдается не только в Киеве, но и во многих других областях Украины, поскольку Россия атакует всю страну. В связи с этим по состоянию на 19 января уже 17 стран помогают Украине с энергетическим оборудованием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины Польша генератор Отключения света
Новости
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка