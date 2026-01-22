Польша направила в Киев 400 генераторов

Киев и общины вокруг столицы Украины получат от Польши 400 генераторов различных типов. Они уже в пути.

Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Уважаемые киевляне и жители громад вокруг Киева! К вам из Польши едет 400 генераторов различных типов из правительственных запасов. Польша помогает", - написал он.

Ситуация с энергетикой в Киеве и помощь Украине

Напомним, что Киев вследствие российских обстрелов по энергетике, которые произошли 9, 13 и 20 января - начал жить в очень экстремальных условиях.

Сейчас в столице по сей день действуют экстренные отключения света, есть проблемы с водой и теплом. В частности, после последнего удара, без отопления были тысячи домов при морозе -15°С.

В то же время город восстанавливается. В среду, 21 января, энергетикам удалось запутать все объекты критической инфраструктуры.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Киев уже вскоре перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

Также вечером в среду стало известно, что уже в ночь на 22 января в Киеве начнут восстанавливать теплоснабжение для более чем 3 тысяч домов. При этом отопление вернется в течение двух дней.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в столицу на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые одновременно будут производить электрическую и тепловую энергию.

Добавим, что проблема с энергетикой наблюдается не только в Киеве, но и во многих других областях Украины, поскольку Россия атакует всю страну. В связи с этим по состоянию на 19 января уже 17 стран помогают Украине с энергетическим оборудованием.