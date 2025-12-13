ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве и областях воздушная тревога: Россия атакует ракетами

Суббота 13 декабря 2025 01:11
UA EN RU
В Киеве и областях воздушная тревога: Россия атакует ракетами Фото: ракеты РФ уже над Украиной (скриншот из видео)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 13 декабря в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стал пуск вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения ракетного вооружения. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 01:04.

Отметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ тоже писали о ракетной опасности, но тогда тревоги в Киеве еще не было. В то же время мониторинговые каналы информировали о предыдущем запуске крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. Уже в 01:07 "Калибры" зафиксировали в Херсонской и Николаевской обалстях.

Также мониторы писали, что в течение ночи есть угроза баллистики и взлета МиГ-31К.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:11 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Киеве и областях воздушная тревога: Россия атакует ракетами

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Ракетная атака
Новости
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе