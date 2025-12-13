В Одессе после атаки РФ возникли перебои со светом и водой после атаки РФ
Россияне в ночь на 13 декабря атаковали Одессу баллистикой и крылатыми ракетами. Обстрел уже имеет определенные последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
В частности, сейчас известно, что из-за вражеской атаки жители города столкнулись с перебоями света и отсутствием воды.
Между тем в ДТЭК информируют, что в части Одесского, Пересыпского и Приморского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети.
Кроме того, в сети пишут, что в Кривом Роге зафиксированы скачки напряжения до 160В, а в Херсонской и Николаевской областях частичный блэкаут.
Обстрел Одессы и Николаева
Напомним, в ночь на 13 декабря мониторинговые каналы проинформировали, что россияне запустили из Черного моря крылатые ракеты типа "Калибр".
Позже информацию подтвердили Воздушные силы ВСУ и стало известно, что вражеские цели летят в направлении Одессы и Николаева. В обоих городах на фоне атаки раздались взрывы. Кроме того, враг запускал в направлении Одессы и области баллистику.
Также стоит отметить, что в пятницу, 13 декабря, россияне дважды за день атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.
Во время первой атаки был поврежден паром под флагом Турции и возник пожар на одном из судов, во время второй - тоже произошел пожар и был поврежден объект портовой инфраструктуры.