В Одессе и Днепре прогремели взрывы: города атаковали дроны
В Одессе около полуночи прогремели взрывы после предупреждения об угрозе дронов россиян, которые группами направлялись с севера в направлении города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Одеса.
"В Одессе слышен взрыв. Еще взрыв в Одессе", - сообщалось в 23:52 и 23:54 соответственно.
Военные Воздушных сил за несколько минут перед сообщениями о взрывах писали о группах вражеских дронов, которые двигались с севера в направлении города.
Чуть раньше Воздушные силы сообщали, что несколько групп БпЛА с Николаевщины и акватории Черного моря направляются в сторону Одесской области.
Впоследствии появились сообщения о взрывах в Днепре, которым предшествовали предупреждения о движении групп вражеских дронов в направлении города.
Отметим, по состоянию на 23:50 12 декабря карта воздушной тревоги в Украине выглядела так:
Фото: в зоне риска на юге - Одесская, Николаевская, Херсонская области, часть Днепропетровщины - на востоке (t.me/alarmua)
Предыдущие атаки на Одессу и регион
Напомним, россияне 12 декабря дважды в день атаковали порты в Одесском регионе. Под удар попало турецкое судно, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары. Обошлось без пострадавших со стороны граждан Турции.
Также РБК-Украина писало, что РФ в ночь на 12 декабря атаковала Одессу и область. Под ударом оказалась энергетика, повреждены здания и произошли пожары.