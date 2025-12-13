В Одессе и Днепре прогремели взрывы: города атаковали дроны

В Одессе около полуночи прогремели взрывы после предупреждения об угрозе дронов россиян, которые группами направлялись с севера в направлении города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Одеса .

"В Одессе слышен взрыв. Еще взрыв в Одессе", - сообщалось в 23:52 и 23:54 соответственно.

Военные Воздушных сил за несколько минут перед сообщениями о взрывах писали о группах вражеских дронов, которые двигались с севера в направлении города.

Чуть раньше Воздушные силы сообщали, что несколько групп БпЛА с Николаевщины и акватории Черного моря направляются в сторону Одесской области.

Впоследствии появились сообщения о взрывах в Днепре, которым предшествовали предупреждения о движении групп вражеских дронов в направлении города.

Отметим, по состоянию на 23:50 12 декабря карта воздушной тревоги в Украине выглядела так:

Фото: в зоне риска на юге - Одесская, Николаевская, Херсонская области, часть Днепропетровщины - на востоке (t.me/alarmua)