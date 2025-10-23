В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: синоптики объяснили, к чему готовиться

Насколько сильным будет ветер и чем опасен

Согласно информации экспертов, в течение пятницы, 24 октября, по территории столицы и Киевской области вероятны опасные метеорологические явления.

Так, ветер завтра прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с. Однако днем его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических предприятий;

работы коммунальных предприятий;

работы строительных предприятий;

движения транспорта.

В целом же погода в Киеве и области в конце рабочей недели ожидается облачной. Днем - без осадков, вечером - вероятен дождь.

Температура воздуха ночью:

по области - 6-11°C;

в Киеве - 8-10°C.

При этом днем столбики термометров поднимутся:

по области - до 11-16°C;

в Киеве - до 13-15°C.

Прогноз и предупреждение о погоде на 24 октября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)