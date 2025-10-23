У Києві та області прогнозують небезпечну погоду: синоптики пояснили, до чого готуватись

Нагадаємо, нещодавно метеоролог і синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Україну насувається атмосферний фронт із північного заходу, який принесе зміни погоди - дощі у різних регіонах і посилення вітру до штормових значень.

Дещо раніше в інтерв'ю РБК-Україна вона розповідала також, коли традиційно може бути "бабине літо" в Україні.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі проаналізували особливості погоди на початку жовтня та її вплив на підготовку ґрунту під посів озимини, проростання зерна та врожай незібраних пізніх сільськогосподарських культур.

