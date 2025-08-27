Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику

Из-за атаки российских захватчиков на Сумы, в городе частично исчезла электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта и возникли перебои в подаче воды жителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Городской транспорт

В КП "Электроавтотранс" отметили, что из-за атаки, в городе работают только автобусы.

"Сейчас курсируют 18 автобусов и 7 троллейбусов на автономном ходу. График руку обновляется. В ближайшее время будут выведены дополнительные автобусы на маршруты", - сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

О восстановлении полноценного движения коммунального транспорта будет сообщено дополнительно.

Водоснабжение

Из-за российской атаки, все объекты водоканала в Сумах обесточены и переведены на аварийно-резервное питание.

В среду, 27 августа, вода будет подаваться по графику с пониженным давлением с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00, отметили в КП "Горводоканал".

"Из-за обесточивания подкачивающих насосов ЦТП водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Больницы и учреждения здравоохранения в городе с электроэнергией - привлечены резервные генераторы.

По состоянию на 07:00 Сумы частично остаются без света. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.