В Черниговской области из-за атаки дрона более 50 населенных пунктов остались без света

Среда 27 августа 2025 12:06
В Черниговской области из-за атаки дрона более 50 населенных пунктов остались без света
Автор: Константин Широкун

Войска сегодня, 27 августа, ударили беспилотником по Новгород-Северскому району Черниговской области. В результате обстрела 51 населенный пункт остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"О ситуации на Новгород-Северщине. Из-за атаки вражескими дронами - без электроснабжения 51 населенный пункт громады", - заявил Чаус.

По его словам, специалисты ликвидируют последствия удара и работают, чтобы вернуть свет. При этом критически важные учреждения и предприятия уже запитали от альтернативных источников. В частности, речь идет о больнице, ЦНАПе, а также коммунальных мощностях.

"Также в громаде развернули 7 пунктов несокрушимости. Ситуация на постоянном контроле у главы РВА", - добавил глава Черниговской ОВА.

Удары РФ по Украине 27 августа

Войска РФ сегодня ночью, 27 августа, нанесли серию ударов по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запустили по Украине 95 российских дронов и беспилотников-имитаторов. Большинство вражеских целей ликвидировали Силы обороны.

Так, в ночь на 27 августа около 01:00 российские захватчики ударили по Сумах ударными дронами "Шахед". В городе возникли перебои с электроэнергией.

Впоследствии стало известно, что вражеский удар повредил местные объекты инфраструктуры, из-за чего в городе частично исчезла электроэнергия, также была приостановлена работа городского электротранспорта, возникли перебои в подаче воды жителям.

Также сообщалось, что россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания бытовых и юридических потребителей.

