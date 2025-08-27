В Черниговской области из-за атаки дрона более 50 населенных пунктов остались без света

Фото: из-за атаки дрона более 50 населенных пунктов остались без света (Getty Images)

Войска сегодня, 27 августа, ударили беспилотником по Новгород-Северскому району Черниговской области. В результате обстрела 51 населенный пункт остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"О ситуации на Новгород-Северщине. Из-за атаки вражескими дронами - без электроснабжения 51 населенный пункт громады", - заявил Чаус. По его словам, специалисты ликвидируют последствия удара и работают, чтобы вернуть свет. При этом критически важные учреждения и предприятия уже запитали от альтернативных источников. В частности, речь идет о больнице, ЦНАПе, а также коммунальных мощностях. "Также в громаде развернули 7 пунктов несокрушимости. Ситуация на постоянном контроле у главы РВА", - добавил глава Черниговской ОВА.