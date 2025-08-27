РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях.

"Около часа ночи в результате удара дронов было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей", - добавили в министерстве.

Также известно, что на Полтавщине враг целенаправленно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения.

"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - подчеркнули в Минэнерго.