ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях

Среда 27 августа 2025 11:37
UA EN RU
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях Фото: РФ атаковала объекты энергетики в шести областях (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 27 августа, ударными дронами атаковали объекты энергетики в шести областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях.

"Около часа ночи в результате удара дронов было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей", - добавили в министерстве.

Также известно, что на Полтавщине враг целенаправленно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения.

"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - подчеркнули в Минэнерго.

Обстрел Украины ночью 27 августа

Напомним, в ночь на 27 августа около 01:00 российские захватчики ударили по Сумах ударными дронами "Шахед". В городе возникли перебои с электроэнергией.

Впоследствии стало известно, что вражеский удар повредил местные объекты инфраструктуры, из-за чего в городе частично исчезла электроэнергия, также была приостановлена работа городского электротранспорта, возникли перебои в подаче воды жителям.

Также сообщалось, что россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания бытовых и юридических потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфраструктура Вторжение России в Украину
Новости
Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ
Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы