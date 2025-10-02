RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве и 5 областях будут недоступны важные сервисы: какие услуги на паузе

Фото: в Киеве и 5 областях сервисы ГРАГС будут временно недоступны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и пяти областях Украины сервисы ГРАГС на портале "Дія" будут временно недоступны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

"Из-за реорганизации в структуре отделов ГРАГС некоторые услуги на портале "Дія" будут временно недоступны в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях", - говорится в сообщении.

Услуги, которые будут на паузе:

  • "еМалятко";
  • выписка о рождении;
  • выписка о смене имени;
  • выписка о браке;
  • выписка о расторжении брака;
  • выписка о смерти;
  • повторная выдача свидетельства о рождении;
  • повторная выдача свидетельства об изменении имени;
  • повторная выдача свидетельства о браке;
  • повторная выдача свидетельства о расторжении брака;
  • повторная выдача свидетельства о смерти.

"Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили - проверьте, подписали ли вы и отправили ли заявление. Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел его обработать. После восстановления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС с квитанцией для получения оплаченной услуги", - добавили в "Дії".

 

Новости "Дії"

Напомним, ранее мы сообщали, что в приложении "Дії" появилась новая услуга для украинских семей - оформление базовой социальной помощи. Это должно уменьшить бюрократию и сэкономить время.

Также в "Дії" можно пользоваться цифровым студенческим билетом, который имеет такую же юридическую силу, как и пластиковый документ государственного образца.

Кроме того, украинцы могут заказать выписку о несудимости с проставлением апостиля прямо через приложение "Дія".

В следующем году украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн - в приложении "Дія". Бета-тестирование электронной платформы е-Нотариат уже началось.

Кроме этого мы писали, что международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширят в "Дії" новыми категориями.

