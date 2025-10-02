UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві та 5 областях будуть недоступні важливі сервіси: які послуги на паузі

Фото: у Києві та 5 областях сервіси ДРАЦС будуть тимчасово недоступні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та п'яти областях України сервіси ДРАЦС на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

"Через реорганізацію у структурі відділів ДРАЦС деякі послуги на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях", - йдеться в повідомленні.

Послуги, які будуть на паузі:

  • "єМалятко";
  • витяг про народження;
  • витяг про зміну імені;
  • витяг про шлюб;
  • витяг про розірвання шлюбу;
  • витяг про смерть;
  • повторна видача свідоцтва про народження;
  • повторна видача свідоцтва про зміну імені;
  • повторна видача свідоцтва про шлюб;
  • повторна видача свідоцтва про розірвання шлюб;
  • повторна видача свідоцтва про смерть.

"Якщо ви вже замовили одну з цих послуг і оплатили - перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Не встигли? Після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС з квитанцією для отримання оплаченої послуги", - додали в "Дії".

Новини "Дії"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у застосунку "Дії" з’явилася нова послуга для українських родин - оформлення базової соціальної допомоги. Це повинно зменшити бюрократію та зекономити час.

Також у "Дії" можна користуватися цифровим студентським квитком, який має таку ж юридичну силу, як і пластиковий документ державного зразка.

Окрім того, українці можуть замовити витяг про несудимість із проставленням апостиля просто через застосунок "Дія".

Наступного року українці зможуть скористатись нотаріальними послугами онлайн - в застосунку "Дія". Бета-тестування електронної платформи е-Нотаріат вже розпочалось.

Крім цього ми писали, що міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширять в "Дії" новими категоріями.

