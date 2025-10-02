У Києві та 5 областях будуть недоступні важливі сервіси: які послуги на паузі

"Через реорганізацію у структурі відділів ДРАЦС деякі послуги на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях", - йдеться в повідомленні.

Послуги, які будуть на паузі:

"єМалятко";

витяг про народження;

витяг про зміну імені;

витяг про шлюб;

витяг про розірвання шлюбу;

витяг про смерть;

повторна видача свідоцтва про народження;

повторна видача свідоцтва про зміну імені;

повторна видача свідоцтва про шлюб;

повторна видача свідоцтва про розірвання шлюб;

повторна видача свідоцтва про смерть.

"Якщо ви вже замовили одну з цих послуг і оплатили - перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Не встигли? Після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС з квитанцією для отримання оплаченої послуги", - додали в "Дії".