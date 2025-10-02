У Києві та 5 областях будуть недоступні важливі сервіси: які послуги на паузі

У Києві та п'яти областях України сервіси ДРАЦС на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
"Через реорганізацію у структурі відділів ДРАЦС деякі послуги на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях", - йдеться в повідомленні.
Послуги, які будуть на паузі:
"Якщо ви вже замовили одну з цих послуг і оплатили - перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Не встигли? Після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС з квитанцією для отримання оплаченої послуги", - додали в "Дії".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у застосунку "Дії" з’явилася нова послуга для українських родин - оформлення базової соціальної допомоги. Це повинно зменшити бюрократію та зекономити час.
Також у "Дії" можна користуватися цифровим студентським квитком, який має таку ж юридичну силу, як і пластиковий документ державного зразка.
Окрім того, українці можуть замовити витяг про несудимість із проставленням апостиля просто через застосунок "Дія".
Наступного року українці зможуть скористатись нотаріальними послугами онлайн - в застосунку "Дія". Бета-тестування електронної платформи е-Нотаріат вже розпочалось.
Крім цього ми писали, що міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширять в "Дії" новими категоріями.