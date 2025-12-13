ua en ru
В Киеве света может не быть до трех раз в сутки: графики на 14 декабря

Суббота 13 декабря 2025 21:35
UA EN RU
В Киеве света может не быть до трех раз в сутки: графики на 14 декабря Фото: графики будут действовать для всех подчиненных (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 14 декабря, в Киеве продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Некоторые подчерги могут быть без света до трех раз в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании рассказали, что завтра свет в столице будут отключать по такому принципу:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:00 и с 11:00 до 15:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 11:00 до 15:30 и с 21:30 до 24:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 18:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 18:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 14:30 до 18:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 18:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 21:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 21:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 21:30.

Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.

Ситуация с энергетикой Украины

Напомним, в "Укрэнерго" в пятницу заявили, что сегодня, 13 декабря, графики отключений света будут применяться по всей Украине. Но согласно прогнозу на 14 декабря - отключения будут в большинстве регионов - то есть, уже не везде.

Также отметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила на днях, что сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений света. При этом Кабмин работает над тем, чтобы сократить отсутствие электроэнергии.

По данным РБК-Украина, этого результата намерены достичь путем сокращения количества объектов критической инфраструктуры.

Стоит добавить, что в ночь на 13 декабря РФ атаковала дронами и ракетами объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. В частности, под атакой оказались энергообъекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

По этой причине без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

