У Києві світла може не бути до трьох разів на добу: графіки на 14 грудня

Субота 13 грудня 2025 21:35
UA EN RU
У Києві світла може не бути до трьох разів на добу: графіки на 14 грудня Фото: графіки діятимуть для всіх підчерг (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 14 грудня, у Києві продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Деякі підчерги можуть бути без світла до трьох разів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії розповіли, що завтра світло у столиці відключатимуть за таким принципом:

  • 1.1 черга - світла не буде з 00:30 до 04:00 та з 11:00 до 15:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 11:00 до 15:30 та з 21:30 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 18:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 18:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 14:30 до 18:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 18:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 21:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 21:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 21:30.

Також у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

Ситуація з енергетикою України

Нагадаємо, в "Укренерго" в п'ятницю заявили, що сьогодні, 13 грудня, графіки відключень світла будуть застосовуватися по всій Україні. Але згідно з прогнозом на 14 грудня - відключення будуть в більшості регіонів - тобто, вже не скрізь.

Також зазначимо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила днями, що зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень світла. При цьому Кабмін працює над тим, щоб скоротити відсутність електроенергії.

За даними РБК-Україна, цього результату мають намір досягти шляхом скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.

Варто додати, що в ніч на 13 грудня РФ атакувала дронами і ракетами об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії. Зокрема, під атакою опинилися енергооб'єкти в Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

З цієї причини без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

