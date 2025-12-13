Уже не по всей стране? "Укрэнерго" определилось с графиками на 14 декабря
В воскресенье, 14 декабря, в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений света. Причиной таких мер стала атака РФ на энергообъекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
"Завтра, 14 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.
В компании проинформировали, что причиной ограничений стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Также в "Укрэнерго" обратились к украинцам с призывом. В частности, когда появляется электроэнергия по графику, то потреблять ее по графику.
Отметим, что согласно сообщению от 12 декабря, сегодня ограничения действуют во всех областях. Однако по сравнению с сегодняшней публикацией - ситуация улучшилась.
Ситуация с энергетикой
Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что сейчас по всей Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений света. По ее словам, такая ситуация будет сохраняться длительное время, однако Кабмин работает над тем, чтобы сократить отключения.
По данным РБК-Украина, сокращать продолжительность отключений планируют за счет сокращения количество объектов критической инфраструктуры.
Также отметим, что в ночь на 13 декабря россияне нанесли ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины.
В частности, по данным Минэнерго, под атакой оказались энергообъекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.
По этой причине утром без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
Сейчас известно, что в Одессе уже восстанавливают электроэнергию, но сроки завершения работ неизвестны.