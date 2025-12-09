ua en ru
В Киеве станцию метро "Мостицкая" переименуют еще до запуска: новые варианты названий

Киев, Вторник 09 декабря 2025 15:55
В Киеве станцию метро "Мостицкая" переименуют еще до запуска: новые варианты названий Какое новое название может получить станция "Мостицкая" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве станцию метро "Мостицкая", которую возводят на Зеленой линии, переименуют, поскольку действующее название не соответствует реальному расположению. Выбрать окончательный вариант смогут киевляне в 2026 году через приложение "Киев Цифровой".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена городской комиссии по вопросам наименований Тимоша Мартыненко-Кушлянского в Facebook.

Почему "Мостицкая" - некорректное название

По словам эксперта, будущая станция расположена в нескольких километрах от Мостицкого массива и не имеет с ним территориальной связи.

Зато местность у пересечения улиц Белицкой, Межевой и Виктора Некрасова имеет другие исторические топонимы, которые киевляне уже предлагали использовать вместо действующего названия. Петиции о переименовании поступали к городским властям неоднократно.

Почему так произошло с проектным названием

Проектные учреждения, занимающиеся документацией по строительству метро, не исследуют топонимику и обозначают объекты условно - только для рабочих материалов.

Поэтому такие названия, как "Мостицкая" или бывшая "Проспект Правды" (теперь "Варшавская"), являются временными и требуют коррекции до введения станций в эксплуатацию.

Во сколько обойдется переименование

Поскольку название существует только в документах, изменение не требует дополнительных затрат.

Окончательное название нанесут уже после завершения строительства - на путевые стены и в элементы навигации. Именно поэтому решение принимают сейчас.

Какие названия предложат киевлянам

После обсуждений с историками и экспертами комиссия определила три варианта, между которыми будут выбирать киевляне:

  • Рогостинская - название связано с рекой Рогостинкой и древней "землей Рогостинской", упоминания о которой достигают XV века;
  • Рогозов яр - название урочища, расположенного рядом с будущей станцией;
  • Замковище - историческая местность, часть Сырежчины. В XVII веке здесь была загородная резиденция католических приоров; активная застройка началась в конце XIX века.

На зображенні може бути: карта, дорога та текст «Будивництво метро на Виноградар прс Правди Ретров.ль Виговського вана вулиця M mpacirar Проспект Правди Culena Свободи проспект проспектПравди Правди Мост MI вулиця Межова 3 КУРЕНИВКА вулиця Пивнично вулицяПианично-Сирецыка Сирецька ПоД БЛИЧЕ ПОЛЕ БілИЦькА вулиця М Мостицька вулиця Стеценка Сирець паркДубки парк Дубки вулиця Щус»Можливо, це зображення (креслення, карта та текст «в на Княжика жиха] [Кня [Мушанка) мливЫем Нанилте [Конічинка I1.3 Сирез ШИ ез щина Η a X.1 Рогостинсъка земля VII.1 Кириливський м-р Иор сирець Сирець грунти руши»)Новую станцию метро возводят рядом с урочищем Рогозов яр (фото: Facebook/Тимиш Мартыненко-Кушлянский)

Как будет происходить голосование

Выбор названий проведут в "Киев Цифровой" в формате рейтингового голосования.

Вариант, который наберет больше всего голосов, будет рекомендован Комиссией по вопросам наименований и передан на согласование Киевсовету.

Напомним, что осенью этого года мэр Киева Киева Виталий Кличко заявил, что станцию "Мостицкая" откроют уже в 2026 году.

Читайте также о том, что в Киеве предлагают переименовать станцию метрополитена "Академгородок" на "Василия Стуса". Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.

Ранее мы писали о том, что в Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания. Инициатор призывает транслировать объявления о памяти погибших в результате войны на станциях и в вагонах, чтобы символически почтить героев и поддержать национальную традицию.

