Минута молчания в метро: в Киеве подали петицию о ежедневной остановке поездов в 9 утра

Киев, Понедельник 17 ноября 2025 11:38
UA EN RU
Минута молчания в метро: в Киеве подали петицию о ежедневной остановке поездов в 9 утра В Киеве предлагают останавливать метро во время минуты молчания (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания. Инициатор призывает транслировать объявления о памяти погибших в результате войны на станциях и в вагонах, чтобы символически почтить героев и поддержать национальную традицию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.

О чем петиция

Автор петиции Андрей Авраменко считает, что остановка метро во время минуты молчания станет знаком уважения всем погибшим в результате российской агрессии.

Петицию обнародовали 11 ноября. По состоянию на сейчас она собрала 396 подписей из необходимых 6 тысяч. Сбор будет продолжаться еще 53 дня.

Минута молчания в метро: в Киеве подали петицию о ежедневной остановке поездов в 9 утраПока петиция набрала 396 голосов из 6000 необходимых (скриншот)

Чего просит инициатор

Автор обращения предлагает, чтобы ежедневно в 9:00 все поезда метрополитена делали короткую остановку. В этот момент пассажирам в вагонах и на станциях должны транслировать объявления о минуте молчания.

Также он призывает городские власти согласовать возможность таких остановок с соответствующими службами и учесть все требования безопасности движения.

Почему это важно

В петиции напоминают, что согласно Указу Президента №143/2022, ежедневно в 9:00 Украина чтит память военных и гражданских, погибших во время войны. Автор убежден, что такая символическая остановка метро в столице усилит национальную традицию памяти и станет "жестом благодарности" от киевлян.

Напомним, что в сентябре в Киеве движение на главной улице - Крещатике - решили останавливать ежедневно для почтения минутой молчания погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

Ранее мы писали о том, что с 1 апреля в Киеве в 9.00 сообщение о начале общенациональной минуты молчания появляется на рекламных площадках на улицах (на диджитал-билбордах и ситилайтах) и на информационных стендах на станциях метро (на 19 станциях глубокого залегания - раздаются соответствующие объявления).

Читайте также о том, кто и когда придумал чествовать жертв войны минутой молчания.

