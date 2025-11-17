Минута молчания в метро: в Киеве подали петицию о ежедневной остановке поездов в 9 утра
В Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания. Инициатор призывает транслировать объявления о памяти погибших в результате войны на станциях и в вагонах, чтобы символически почтить героев и поддержать национальную традицию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.
О чем петиция
Автор петиции Андрей Авраменко считает, что остановка метро во время минуты молчания станет знаком уважения всем погибшим в результате российской агрессии.
Петицию обнародовали 11 ноября. По состоянию на сейчас она собрала 396 подписей из необходимых 6 тысяч. Сбор будет продолжаться еще 53 дня.
Пока петиция набрала 396 голосов из 6000 необходимых (скриншот)
Чего просит инициатор
Автор обращения предлагает, чтобы ежедневно в 9:00 все поезда метрополитена делали короткую остановку. В этот момент пассажирам в вагонах и на станциях должны транслировать объявления о минуте молчания.
Также он призывает городские власти согласовать возможность таких остановок с соответствующими службами и учесть все требования безопасности движения.
Почему это важно
В петиции напоминают, что согласно Указу Президента №143/2022, ежедневно в 9:00 Украина чтит память военных и гражданских, погибших во время войны. Автор убежден, что такая символическая остановка метро в столице усилит национальную традицию памяти и станет "жестом благодарности" от киевлян.
Напомним, что в сентябре в Киеве движение на главной улице - Крещатике - решили останавливать ежедневно для почтения минутой молчания погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.
Ранее мы писали о том, что с 1 апреля в Киеве в 9.00 сообщение о начале общенациональной минуты молчания появляется на рекламных площадках на улицах (на диджитал-билбордах и ситилайтах) и на информационных стендах на станциях метро (на 19 станциях глубокого залегания - раздаются соответствующие объявления).
