В Киеве предлагают переименовать одну из станций метро в честь Василия Стуса: детали

В Киеве предлагают переименовать станцию метрополитена "Академгородок" на "Василия Стуса". Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте электронных петиций Киевского городского совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА .

Поэт жил в нескольких минутах от станции метро

Петицию создал Сергей Шевченко, он считает переименование логичным и оправданным по историческим, символическим и практическим причинам.

По словам автора петиции, изменение названия является органичным, ведь украинский поэт и диссидент Василий Стус в 1970-80-х годах жил именно в этом районе - на улице Чернобыльской. Это всего несколько минут пешком от действующей станции метро "Академгородок".

В этом микрорайоне поэт работал, воспитывал сына и был хорошо известен соседям.

Символическое чествование фигуры национального сопротивления

Как указано в петиции, присвоение станции имени Стуса стало бы важным шагом для восстановления исторической справедливости. Поэт является символом украинского сопротивления советскому тоталитаризму, ведь погиб в лагере за право быть украинцем.

Авторы отмечают, что Киев нуждается в топонимах, которые чествуют выдающиеся украинские фигуры и формируют культурную идентичность столицы.

Петиция пока набрала 605 подписей из необходимых 6 тысяч (скриншот)

Почему "Академгородок" больше не подходит

Петиция также подчеркивает, что действующее название станции - "Академгородок" - является типичным советским техническим топонимом для районов с научными институтами. Подобные названия встречаются во многих городах постсоветского пространства.

По словам автора, это название уже не отражает реальности, не имеет уникальной истории и давно "переросло" свой смысл для жителей района.

Что дальше

Петиция собирает подписи на сайте Киевсовета. Если она наберет необходимое количество голосов, инициативу рассмотрят в городской администрации.

На данный момент, петиция набрала лишь 605 голосов из необходимых 6 тысяч. До завершения голосования осталось еще 54 дня.

Василий Стус - символ сопротивления советскому тоталитаризму

Василий Стус - один из величайших украинских поэтов ХХ века, диссидент, символ сопротивления советскому тоталитарному режиму. Его поэзия и гражданская позиция стали поводом для преследований: в 1972 году Стуса арестовали за "антисоветскую деятельность", а после непродолжительного периода свободы - во второй раз в 1980-м.

Поэт умер в 1985 году в лагере особого режима "Пермь-36" во время голодовки, которая стала его последним актом протеста. Посмертно Василий Стус стал одним из самых мощных моральных авторитетов Украины, а его творчество и фигура - символом несокрушимости и борьбы за человеческое достоинство и национальную свободу.

Василий Стус (фото: vasyl_stus.official/Instagram)