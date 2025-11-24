ua en ru
В Киеве предлагают переименовать одну из станций метро в честь Василия Стуса: детали

Киев, Понедельник 24 ноября 2025 17:10
В Киеве предлагают переименовать одну из станций метро в честь Василия Стуса: детали Станцию "Академгородок" предлагают переименовать (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве предлагают переименовать станцию метрополитена "Академгородок" на "Василия Стуса". Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте электронных петиций Киевского городского совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.

Поэт жил в нескольких минутах от станции метро

Петицию создал Сергей Шевченко, он считает переименование логичным и оправданным по историческим, символическим и практическим причинам.

По словам автора петиции, изменение названия является органичным, ведь украинский поэт и диссидент Василий Стус в 1970-80-х годах жил именно в этом районе - на улице Чернобыльской. Это всего несколько минут пешком от действующей станции метро "Академгородок".

В этом микрорайоне поэт работал, воспитывал сына и был хорошо известен соседям.

Символическое чествование фигуры национального сопротивления

Как указано в петиции, присвоение станции имени Стуса стало бы важным шагом для восстановления исторической справедливости. Поэт является символом украинского сопротивления советскому тоталитаризму, ведь погиб в лагере за право быть украинцем.

Авторы отмечают, что Киев нуждается в топонимах, которые чествуют выдающиеся украинские фигуры и формируют культурную идентичность столицы.

В Киеве предлагают переименовать одну из станций метро в честь Василия Стуса: деталиПетиция пока набрала 605 подписей из необходимых 6 тысяч (скриншот)

Почему "Академгородок" больше не подходит

Петиция также подчеркивает, что действующее название станции - "Академгородок" - является типичным советским техническим топонимом для районов с научными институтами. Подобные названия встречаются во многих городах постсоветского пространства.

По словам автора, это название уже не отражает реальности, не имеет уникальной истории и давно "переросло" свой смысл для жителей района.

Что дальше

Петиция собирает подписи на сайте Киевсовета. Если она наберет необходимое количество голосов, инициативу рассмотрят в городской администрации.

На данный момент, петиция набрала лишь 605 голосов из необходимых 6 тысяч. До завершения голосования осталось еще 54 дня.

Василий Стус - символ сопротивления советскому тоталитаризму

Василий Стус - один из величайших украинских поэтов ХХ века, диссидент, символ сопротивления советскому тоталитарному режиму. Его поэзия и гражданская позиция стали поводом для преследований: в 1972 году Стуса арестовали за "антисоветскую деятельность", а после непродолжительного периода свободы - во второй раз в 1980-м.

Поэт умер в 1985 году в лагере особого режима "Пермь-36" во время голодовки, которая стала его последним актом протеста. Посмертно Василий Стус стал одним из самых мощных моральных авторитетов Украины, а его творчество и фигура - символом несокрушимости и борьбы за человеческое достоинство и национальную свободу.

В Киеве предлагают переименовать одну из станций метро в честь Василия Стуса: деталиВасилий Стус (фото: vasyl_stus.official/Instagram)

Читайте также о том, что в Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания. Инициатор призывает транслировать объявления о памяти погибших в результате войны на станциях и в вагонах, чтобы символически почтить героев и поддержать национальную традицию.

Ранее мы писали о том, почему в СССР так боялись Василия Стуса и его поэзии.

Киев Метро Василий Стус
