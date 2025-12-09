У Києві станцію метро "Мостицька" перейменують ще до запуску: нові варіанти назв

У Києві станцію метро "Мостицька", яку зводять на Зеленій лінії, перейменують, оскільки чинна назва не відповідає реальному розташуванню. Вибрати остаточний варіант зможуть кияни у 2026 році через застосунок "Київ Цифровий".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення члена міської комісії з питань найменувань Тимоша Мартиненко-Кушлянського у Facebook .

Чому "Мостицька" - некоректна назва

За словами експерта, майбутня станція розташована за кілька кілометрів від Мостицького масиву й не має з ним територіального зв’язку.

Натомість місцевість біля перетину вулиць Білицької, Межової та Віктора Некраcова має інші історичні топоніми, які кияни вже пропонували використовувати замість чинної назви. Петиції про перейменування надходили до міської влади неодноразово.

Чому так сталося з проектною назвою

Проектні установи, що займаються документацією з будівництва метро, не досліджують топоніміку і позначають об’єкти умовно - лише для робочих матеріалів.

Тому такі назви, як "Мостицька" чи колишня "Проспект Правди" (тепер "Варшавська"), є тимчасовими й потребують корекції до введення станцій в експлуатацію.

У скільки обійдеться перейменування

Оскільки назва існує лише в документах, зміна не потребує додаткових витрат. Остаточну назву нанесуть уже після завершення будівництва - на колійні стіни та в елементи навігації. Саме тому рішення ухвалюють зараз.

Які назви запропонують киянам

Після обговорень з істориками та експертами комісія визначила три варіанти, між якими обиратимуть кияни:

Рогостинська - назва пов’язана з річкою Рогостинкою та давньою "землею Рогостинською", згадки про яку сягають XV століття;

Рогозів яр - назва урочища, що розташоване поруч із майбутньою станцією;

Замковище - історична місцевість, частина Сирежчини. У XVII столітті тут була заміська резиденція католицьких пріорів; активна забудова почалася наприкінці XIX століття.

Нову станцію метро зводять поруч з урочищем Рогозів яр (фото: Facebook/Тиміш Мартиненко-Кушлянський)

Як відбуватиметься голосування

Вибір назв проведуть у "Київ Цифровий" у форматі рейтингового голосування. Варіант, який набере найбільше голосів, буде рекомендований Комісією з питань найменувань та переданий на погодження Київраді.