ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: ГСЧС показала фото последствий

Четверг 02 октября 2025 09:28
UA EN RU
В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: ГСЧС показала фото последствий Фото: в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.

"Голосеевский район: 12 человек, в том числе 2 детей, спасены во время пожара в многоэтажке", - отметили в ГСЧС Киева.

Сообщение о возгорании на улице Максимовича поступило в 06:40. Пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже. В 07:02 пожар локализовали на площади 90 кв. м, а в 07:52 - ликвидировали. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Пожары в Киеве

Напомним, в Киеве из-за российской атаки загорелась больница утром 28 сентября. В тот же день в столице были зафиксированы попадания и падения обломков в ряде районов - Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском, а также в Соломенском.

Также в ночь на среду, 17 сентября, в одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Горит многоэтажный дом. Пожар произошел неподалеку от метро "Нивки". На кадрах видно, что пламя охватило значительную часть дома.

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как под Киевом горит склад логистического центра из-за атаки дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар ГСЧС
Новости
Зеленский сегодня встретится с европейскими лидерами в Копенгагене
Зеленский сегодня встретится с европейскими лидерами в Копенгагене
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным