В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: ГСЧС показала фото последствий
В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.
"Голосеевский район: 12 человек, в том числе 2 детей, спасены во время пожара в многоэтажке", - отметили в ГСЧС Киева.
Сообщение о возгорании на улице Максимовича поступило в 06:40. Пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже. В 07:02 пожар локализовали на площади 90 кв. м, а в 07:52 - ликвидировали. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Пожары в Киеве
Напомним, в Киеве из-за российской атаки загорелась больница утром 28 сентября. В тот же день в столице были зафиксированы попадания и падения обломков в ряде районов - Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском, а также в Соломенском.
Также в ночь на среду, 17 сентября, в одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Горит многоэтажный дом. Пожар произошел неподалеку от метро "Нивки". На кадрах видно, что пламя охватило значительную часть дома.
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как под Киевом горит склад логистического центра из-за атаки дронов.