В Киеве горит больница из-за атаки РФ: могут быть пострадавшие

В Киеве из-за российской атаки загорелась больница утром 28 сентября. Из-за пожара могут быть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

По уточненным данным, в Святошинском районе города во двор жилого дома упали обломки. В результате атаки там горели несколько автомобилей. Пожар уже потушили.

"В Соломенском районе возгорание на одном из этажей государственного медучреждения. Предварительно, там могут быть пострадавшие", - сообщил он.

Удар по Украине

Россия в воскресенье, 28 сентября, массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Как известно, под ударом были Запорожье, Киев и Киевская область.

В Киеве зафиксированы попадания и падения обломков в ряде районов - Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском, а также в Соломенском. Известно о повреждениях домов.

По состоянию на 8:00 в Киеве шесть пострадавших. По словам мэра, пятерых из них госпитализировали.

В Запорожье количество раненых возросло до 21. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.