У Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці: ДСНС показала фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС Києва.

Повідомлення про загоряння на вулиці Максимовича надійшло о 06:40. Пожежа сталась в одній з квартир на дев'ятому поверсі. О 07:02 пожежу локалізували на площі 90 кв. м, а о 07:52 – ліквідували. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

"Голосіївський район: 12 людей, зокрема 2 дітей, врятовано під час пожежі у багатоповерхівці", - зазначили у ДСНС Києва.

Пожежі у Києві

Нагадаємо, у Києві через російську атаку загорілася лікарня зранку 28 вересня. Того ж дня у столиці були зафіксовані влучання та падіння уламків у низці районів – Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, а також у Солом'янському.

Також у ніч на середу, 17 вересня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Палає багатоповерховий будинок. Пожежа сталась неподалік від метро "Нивки". На кадрах видно, що полум'я охопило значну частину будинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як під Києвом горить склад логістичного центру через атаку дронів.