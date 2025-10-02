ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці: ДСНС показала фото наслідків

Четвер 02 жовтня 2025 09:28
У Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці: ДСНС показала фото наслідків Фото: у Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

У Голосіївському районі Києва сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали 12 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС Києва.

"Голосіївський район: 12 людей, зокрема 2 дітей, врятовано під час пожежі у багатоповерхівці", - зазначили у ДСНС Києва.

Повідомлення про загоряння на вулиці Максимовича надійшло о 06:40. Пожежа сталась в одній з квартир на дев'ятому поверсі. О 07:02 пожежу локалізували на площі 90 кв. м, а о 07:52 – ліквідували. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

Пожежі у Києві

Нагадаємо, у Києві через російську атаку загорілася лікарня зранку 28 вересня. Того ж дня у столиці були зафіксовані влучання та падіння уламків у низці районів – Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, а також у Солом'янському.

Також у ніч на середу, 17 вересня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Палає багатоповерховий будинок. Пожежа сталась неподалік від метро "Нивки". На кадрах видно, що полум'я охопило значну частину будинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як під Києвом горить склад логістичного центру через атаку дронів.

