В Киеве масштабно пылает многоэтажка: первые подробности (видео)

В ночь на среду, 17 сентября, в одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Горит многоэтажный дом.

Первые видео с масштабным пожаром начали появляться в сети около двух часов ночи. Местные СМИ пишут, что пожар произошел неподалеку от метро "Нивки". На кадрах видно, что пламя охватило значительную часть дома.

Уже на следующих видео было видно, что горит крыша, вероятно, пятиэтажки.

Также уже известно, что ни месте работают спасатели. Однако по состоянию на 02:55 в ГСЧС не сообщали детали происшествия и есть ли пострадавшие в результате пожара.