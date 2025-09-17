В Киеве масштабно пылает многоэтажка: первые подробности (видео)
В ночь на среду, 17 сентября, в одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Горит многоэтажный дом.
Как сообщает РБК-Украина, видео масштабного пожара публикуют местные Telegram-каналы.
Первые видео с масштабным пожаром начали появляться в сети около двух часов ночи. Местные СМИ пишут, что пожар произошел неподалеку от метро "Нивки". На кадрах видно, что пламя охватило значительную часть дома.
Уже на следующих видео было видно, что горит крыша, вероятно, пятиэтажки.
Также уже известно, что ни месте работают спасатели. Однако по состоянию на 02:55 в ГСЧС не сообщали детали происшествия и есть ли пострадавшие в результате пожара.
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как под Киевом горит склад логистического центра из-за атаки дронов.
В ночь на 16 сентября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Силы ПВО сбивали много дронов в Киевской области, в столице были слышны взрывы. Сообщалось о взрывах в районе Фастова, Василькова, Белой Церкви и Вышгорода.