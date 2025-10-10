ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве прогремело несколько мощных взрывов на фоне ракетной атаки

Пятница 10 октября 2025 07:02
UA EN RU
В Киеве прогремело несколько мощных взрывов на фоне ракетной атаки Фото: в Киеве прогремело несколько мощных взрывов (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

В Киеве прозвучало несколько мощных взрывов на фоне массированной ракетной атаки. В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает журналист РБК-Украина.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что на Киев летит несколько ракет с северо-западного и юго-восточного направлений.

О причинах и последствиях взрывов, которые слышали жители столицы утром, официальных сообщений пока не было.

Комбинированный удар РФ по Украине 10 октября

Напомним, что россияне, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаки по Киеву. Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 9 человек.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в результате российских ударов полностью исчезла электроэнергия на левом берегу Киева.

Также россияне обстреляли Днепр и Запорожье. В результате атаки вспыхнули пожары и пострадали местные жители. Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго отметили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину Взрывы
Новости
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны