У Києві пролунало кілька потужних вибухів на тлі ракетної атаки

У Києві пролунало кілька потужних вибухів на фоні масованої ракетної атаки. У столиці та ряді областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє журналіст РБК-Україна .

Про причини та наслідки вибухів, які чули жителі столиці зранку, офіційних повідомлень поки що не було.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на Київ летить кілька ракет з північно-західного та південно-східного напрямків.

Комбінований удар РФ по Україні 10 жовтня

Нагадаємо, що росіяни, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атаки по Києву. Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи. Відомо, шо в результаті обстрілу столиці поранення отримали 9 осіб.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що внаслідок російських ударів повністю зникла електроенергія на лівому березі Києва.

Також росіяни обстріляли Дніпро та Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнули пожежі та постраждали місцеві жителі. Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури.

У Міненерго зазначили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

