В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: к чему готовиться
Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и области об опасных метеорологических явлениях - сильных порывах ветра сегодня, 18 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра и Telegram патрульной полиции Украины.
"Днем 18 ноября порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - отметили в Гидрометцентре.
Сообщается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Что говорят в патрульной полиции
В Киеве сегодня объявлен I уровень опасности - желтый, что означает повышенный риск для участников дорожного движения и пешеходов.
Резкие порывы могут:
- затруднить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах;
- вызвать боковое смещение автомобиля;
- поднимать пыль и мусор, снижая обзорность;
- повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередач.
Рекомендации для водителей:
- снижайте скорость и поддерживайте равномерное движение без резких маневров;
- увеличивайте дистанцию до других транспортных средств;
- включайте ближний свет фар для лучшей видимости;
- избегайте рискованных обгонов и резких перестроений;
- будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки - там ветер ощутимо сильнее.
Рекомендации для пешеходов:
- избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;
- осторожно двигайтесь мимо зданий, ведь сильный ветер может подхватывать пыль, мусор или мелкие предметы;
- переходите дорогу только в установленных местах и обязательно убедитесь, что водители вас заметили.
Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 18 ноября, ожидается ощутимое похолодание. В большинстве областей дневная температура составит от +3 до +8 градусов. Теплее будет только на юге, востоке и в Днепропетровской области, где столбики термометров поднимутся от +12 до +17 градусов.