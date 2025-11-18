ua en ru
В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: к чему готовиться

Вторник 18 ноября 2025 08:33
В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: к чему готовиться Фото: в Киеве и области прогнозируют опасную погоду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и области об опасных метеорологических явлениях - сильных порывах ветра сегодня, 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра и Telegram патрульной полиции Украины.

"Днем 18 ноября порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - отметили в Гидрометцентре.

Сообщается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Что говорят в патрульной полиции

В Киеве сегодня объявлен I уровень опасности - желтый, что означает повышенный риск для участников дорожного движения и пешеходов.

Резкие порывы могут:

  • затруднить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах;
  • вызвать боковое смещение автомобиля;
  • поднимать пыль и мусор, снижая обзорность;
  • повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередач.

Рекомендации для водителей:

  • снижайте скорость и поддерживайте равномерное движение без резких маневров;
  • увеличивайте дистанцию до других транспортных средств;
  • включайте ближний свет фар для лучшей видимости;
  • избегайте рискованных обгонов и резких перестроений;
  • будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки - там ветер ощутимо сильнее.

Рекомендации для пешеходов:

  • избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;
  • осторожно двигайтесь мимо зданий, ведь сильный ветер может подхватывать пыль, мусор или мелкие предметы;
  • переходите дорогу только в установленных местах и обязательно убедитесь, что водители вас заметили.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 18 ноября, ожидается ощутимое похолодание. В большинстве областей дневная температура составит от +3 до +8 градусов. Теплее будет только на юге, востоке и в Днепропетровской области, где столбики термометров поднимутся от +12 до +17 градусов.

