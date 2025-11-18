В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: к чему готовиться

Фото: в Киеве и области прогнозируют опасную погоду (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и области об опасных метеорологических явлениях - сильных порывах ветра сегодня, 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра и Telegram патрульной полиции Украины.

"Днем 18 ноября порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - отметили в Гидрометцентре. Сообщается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Что говорят в патрульной полиции В Киеве сегодня объявлен I уровень опасности - желтый, что означает повышенный риск для участников дорожного движения и пешеходов. Резкие порывы могут: затруднить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах;

вызвать боковое смещение автомобиля;

поднимать пыль и мусор, снижая обзорность;

повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередач. Рекомендации для водителей: снижайте скорость и поддерживайте равномерное движение без резких маневров;

увеличивайте дистанцию до других транспортных средств;

включайте ближний свет фар для лучшей видимости;

избегайте рискованных обгонов и резких перестроений;

будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки - там ветер ощутимо сильнее. Рекомендации для пешеходов: избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;

осторожно двигайтесь мимо зданий, ведь сильный ветер может подхватывать пыль, мусор или мелкие предметы;

переходите дорогу только в установленных местах и обязательно убедитесь, что водители вас заметили.