Опасный ветер накроет часть Украины: какие области под ударом (карта)
Синоптики предупредили жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ближайшей ночью и в течение завтрашнего дня. Речь идет о сильных порывах ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где именно в Украине ветер может наделать беды
Согласно информации экспертов, опасные метеорологические явления вероятны 18 ноября ночью - в Карпатах. Там порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.
Во вторник днем опасные порывы ветра (до 15-20 м/с) прогнозируют:
- в юго-восточной части Украины;
- в Харьковской области.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в УкрГМЦ.
В каких областях прогнозируют порывы ветра (карта: facebook.com/UkrHMC)
Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с погодой в Киеве и области
В столице и в Киевской области, согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода будет облачной, с прояснениями. Ночью вероятен дождь. Днем - без осадков.
"Ветер - западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с", - предупредили украинцев.
Температура воздуха в течение суток:
- по области - около 4-9 градусов по Цельсию;
- в Киеве - ориентировочно 6-8 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на завтра в Киеве (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Украине в целом
Погода по Украине в течение вторника, 18 ноября, будет также облачной с прояснениями.
Ночью вероятен:
- дождь - в западных и северных областях;
- значительный дождь и мокрый снег - местами на Закарпатье и в Карпатах.
Днем в Украине (кроме северной части) - небольшой дождь.
Ветер - западный, юго-западный, 7-12 м/с (в большинстве областей - местами порывы 15-20 м/с).
В завершение, температура воздуха в течение суток прогнозируется такая:
- в западных областях - около 0-5°C;
- в северных, Винницкой и Черкасской областях - от 4 до 9 градусов тепла;
- на остальной территории - ночью 6-11°C, днем - 12-17°C.
Прогноз погоды на 18 ноября по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.
