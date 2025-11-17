Опасный ветер накроет часть Украины: какие области под ударом (карта)

Синоптики предупредили жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ближайшей ночью и в течение завтрашнего дня. Речь идет о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В завершение, температура воздуха в течение суток прогнозируется такая:

Погода по Украине в течение вторника, 18 ноября, будет также облачной с прояснениями.

В столице и в Киевской области, согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода будет облачной, с прояснениями. Ночью вероятен дождь. Днем - без осадков.

Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

Согласно информации экспертов, опасные метеорологические явления вероятны 18 ноября ночью - в Карпатах. Там порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

