Главная » Жизнь » Общество

Опасный ветер накроет часть Украины: какие области под ударом (карта)

Понедельник 17 ноября 2025 16:12
UA EN RU
Опасный ветер накроет часть Украины: какие области под ударом (карта) Жителей некоторых областей Украины предупредили об опасных порывах ветра (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ближайшей ночью и в течение завтрашнего дня. Речь идет о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где именно в Украине ветер может наделать беды

Согласно информации экспертов, опасные метеорологические явления вероятны 18 ноября ночью - в Карпатах. Там порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.

Во вторник днем опасные порывы ветра (до 15-20 м/с) прогнозируют:

  • в юго-восточной части Украины;
  • в Харьковской области.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Опасный ветер накроет часть Украины: какие области под ударом (карта)В каких областях прогнозируют порывы ветра (карта: facebook.com/UkrHMC)

Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Опасный ветер накроет часть Украины: какие области под ударом (карта)Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Киеве и области

В столице и в Киевской области, согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода будет облачной, с прояснениями. Ночью вероятен дождь. Днем - без осадков.

"Ветер - западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с", - предупредили украинцев.

Температура воздуха в течение суток:

  • по области - около 4-9 градусов по Цельсию;
  • в Киеве - ориентировочно 6-8 градусов выше нуля.

Опасный ветер накроет часть Украины: какие области под ударом (карта)Прогноз погоды на завтра в Киеве (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Украине в целом

Погода по Украине в течение вторника, 18 ноября, будет также облачной с прояснениями.

Ночью вероятен:

  • дождь - в западных и северных областях;
  • значительный дождь и мокрый снег - местами на Закарпатье и в Карпатах.

Днем в Украине (кроме северной части) - небольшой дождь.

Ветер - западный, юго-западный, 7-12 м/с (в большинстве областей - местами порывы 15-20 м/с).

В завершение, температура воздуха в течение суток прогнозируется такая:

  • в западных областях - около 0-5°C;
  • в северных, Винницкой и Черкасской областях - от 4 до 9 градусов тепла;
  • на остальной территории - ночью 6-11°C, днем - 12-17°C.

Опасный ветер накроет часть Украины: какие области под ударом (карта)Прогноз погоды на 18 ноября по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

