По-другому Путин не может нас ломать: Зеленский объяснил, почему РФ бьет по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему глава Кремля Владимир Путин отдает приказы бить по украинский энергетике. Причина в том, что он не может иначе ломать украинские общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для The Guardian .

В ходе беседы сразу после того, как Зеленский сел говорить с журналистом, в Мариинском дворце отключили свет. Однако после того, как включился резервный генератор, свет появился.

"Таковы наши условия жизни. Это нормально. У нас в Киеве, как и везде, бывают перебои с электричеством", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Путин отдает приказы о "террористических атаках" по украинской энергосистеме, в результате которых мирные жители гибнут, а также остаются без света и воды.

"Он не может создать напряженность в нашем обществе никаким другим способом", - пояснил Зеленский.