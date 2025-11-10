ua en ru
По-другому Путин не может нас ломать: Зеленский объяснил, почему РФ бьет по энергетике

Понедельник 10 ноября 2025 00:10
UA EN RU
По-другому Путин не может нас ломать: Зеленский объяснил, почему РФ бьет по энергетике Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему глава Кремля Владимир Путин отдает приказы бить по украинский энергетике. Причина в том, что он не может иначе ломать украинские общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для The Guardian.

В ходе беседы сразу после того, как Зеленский сел говорить с журналистом, в Мариинском дворце отключили свет. Однако после того, как включился резервный генератор, свет появился.

"Таковы наши условия жизни. Это нормально. У нас в Киеве, как и везде, бывают перебои с электричеством", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Путин отдает приказы о "террористических атаках" по украинской энергосистеме, в результате которых мирные жители гибнут, а также остаются без света и воды.

"Он не может создать напряженность в нашем обществе никаким другим способом", - пояснил Зеленский.

Масштабный обстрел Украины

Напомним, что в этой осенью россияне вновь начали проводить массированные атаки по энергетике Украины. В результате этого в разных областях страны вновь возникли проблемы со светом, водой и теплом.

Отметим, что в ночь на 8 ноября враг в очередной раз совершил комбинированный удар по Украине. В результате обстрела в некоторых областях Украины были введены аварийные отключения света.

Кроме того, в Киеве дважды вводили экстренные отключения, а Кременчуг и вовсе в субботу остался без света. Проблемы наблюдались в Харькове, из-за чего там не работало метро.

К слову, в ПАО "Центрэнерго" 8 ноября сообщили, что россияне нанесли самый массированный удар по их двум ТЭС. Из-за этого обе станции остановились и не генерируют электроэнергию.

Также в воскресенье стало известно, что враг атаковал тремя дронами первую крупную ТЭЦ в Украине, которая работает на биомассе.

