В Киеве возобновит работу фуникулер: названа дата запуска
Киевский фуникулер возобновит работу после планового ремонта. Запуск подъемника ожидается уже в понедельник, 10 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что весной, во время активных боевых действий под Киевом, фуникулер законсервировали, поскольку подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники.
В июне фуникулер прошел плановый ежегодный ремонт.
"В ходе работ специалисты "Киевпасстранса" провели техническое обслуживание и обследование узлов, агрегатов, движителей и систем подъемника. Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла испытания под большой нагрузкой. Также обследовали пути и контактную сеть", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Он добавил, что подъемник подготовлен к эксплуатации. Его запуск одобрили органы защиты культурного наследия.
Напомним, с сегодняшнего дня в украинском общественном транспорте заработали новые ограничения. Так, правительство ввело табу на воспроизведение в салоне музыки, фильмов и прочих звуковых сигналов без согласия всех пассажиров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.