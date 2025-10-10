Более 70%. Сырский рассказал об эффективности украинской ПВО

Несмотря на увеличение количества российских атак в полтора раза, силы ПВО Украины демонстрируют стабильную эффективность около 74%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Сырский отметил, что за последний месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза.

"И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики", - пояснил он.

По словам главнокомандующего, Россия дорого платит за продолжение захватнической войны против Украины.

"Имеем успехи в реализации программы DeepStrike. В прошлом месяце количество поражений по территории РФ довели до 70. Уничтожаем в стране-агрессоре производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, другие составляющие российского военно-промышленного комплекса. В частности переработка нефти в России уменьшена на 21%", - отметил он

Кроме того, Сырский рассказал о создании нового рода войск - беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил.

"Совершенствуем систему штурмовых войск. Формируем командование Киберсил. В то же время в Вооруженных Силах Украины продолжаются мероприятия оптимизации органов военного управления". - пояснил он.