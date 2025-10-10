ua en ru
Более 70%. Сырский рассказал об эффективности украинской ПВО

Украина, Пятница 10 октября 2025 10:02
Более 70%. Сырский рассказал об эффективности украинской ПВО Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на увеличение количества российских атак в полтора раза, силы ПВО Украины демонстрируют стабильную эффективность около 74%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Сырский отметил, что за последний месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза.

"И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики", - пояснил он.

По словам главнокомандующего, Россия дорого платит за продолжение захватнической войны против Украины.

"Имеем успехи в реализации программы DeepStrike. В прошлом месяце количество поражений по территории РФ довели до 70. Уничтожаем в стране-агрессоре производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, другие составляющие российского военно-промышленного комплекса. В частности переработка нефти в России уменьшена на 21%", - отметил он

Кроме того, Сырский рассказал о создании нового рода войск - беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил.

"Совершенствуем систему штурмовых войск. Формируем командование Киберсил. В то же время в Вооруженных Силах Украины продолжаются мероприятия оптимизации органов военного управления". - пояснил он.

Атака на Украину 10 октября

Заметим, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне осуществили "циничную и просчитанную атаку" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет.

Эти удары были направлены против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.

Между тем глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к символистике, ведь оккупанты совершили обстрел именно 10 октября - в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

Заметим, что из-за вражеских обстрелов в ряде регионов сегодня введены аварийные графики отключения электроэнергии.

РБК-Украина писало, где сегодня в Украине введены графики отключения электроэнергии.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

