Без движения на левый берег не только из-за тревоги: метро Киева заработает с рядом ограничений
Из-за массированного обстрела Киева сегодня, 10 октября, метрополитен будет работать с существенными ограничениями. Так, значительно возрастут интервалы между поездами, также часть станций зеленой ветки будет закрыта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
"Из-за сложной энергетической ситуации в столице сегодня движение поездов метрополитена начнется с изменениями", - отметили в КГГА.
Как будут работать ветки метро:
- Красная линия: поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" - "Арсенальная", интервал движения - 6 минут.
- Синяя линия: поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Теремки", интервал движения - 6 минут.
- Зеленая линия: поезда будут курсировать между станциями "Сырец" - "Выдубичи", интервал движения - 7 минут.
Также отмечается, что движение поездов на участке от станции "Славутич" до "Красного хутора" временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации.
"Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена", - добавили в КГГА.
Удар РФ по Киеву 10 октября
Напомним, что россияне, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаки по Киеву. Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 9 человек.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в результате российских ударов полностью исчезла электроэнергия на левом берегу Киева.
Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго отметили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.
