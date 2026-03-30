В Киеве вблизи Подольско-Воскресенского моста обнаружили опасную находку (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

"В Днепровском районе вблизи Подольско-Воскресенского моста полицейские обнаружили не детонированную боевую часть вражеского БпЛА", - отметили в полиции.

Сообщается, что боеприпас находится в лесопарковой зоне, сейчас правоохранители ограничили доступ к указанной территории.

"Сегодня около 09:00 взрывотехники столичной полиции будут осуществлять контролируемый подрыв снаряда на месте. Звук взрыва, который могут услышать киевляне, угрозы не представляет", - добавили в пресс-службе полиции Киева.

Российские военные модернизируют дроны

Напомним, российские оккупанты ежедневно сбрасывают по Украине мины с ударных дронов типа "Шахед". Они размещены в круглых контейнерах под крыльями беспилотников.

Кроме того, ранее Силам обороны удалось сбить новый редкий беспилотник россиян "Клин". В нем установлен современный аккумулятор новой технологии Li-AFB.