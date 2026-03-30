У Києві поблизу Подільсько-Воскресенського моста виявили небезпечну знахідку (фото)

08:56 30.03.2026 Пн
2 хв
У поліції показали фото неприємної знахідки поближу важливої магістралі
aimg Костянтин Широкун
Фото: поліція виявила збитий дрон у Києві (Getty Images)

У Києві поблизу Подільсько-Воскресенського моста виявили бойову частину ударного безпілотника росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

Читайте також: Палали висотки, АЗС, понівечено готель: усе про атаку на Київ, Запоріжжя, Полтаву і не тільки

"У Дніпровському районі поблизу Подільсько-Воскресенського моста поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що боєприпас знаходиться у лісопарковій зоні, наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території.

"Сьогодні близько 09:00 вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть контрольований підрив снаряду на місці. Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить", - додали у прес-службі поліції Києва.

Російські військові модернізують дрони

Нагадаємо, російські окупанти щодня скидають по Україні міни з ударних дронів типу "Шахед". Вони розміщені в круглих контейнерах під крилами безпілотників.

Окрім того, раніше Силам оборони вдалося збити новий рідкісний безпілотник росіян "Клин". В ньому встановлений сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.

Також Флеш повідомляв, що росіяни почали встановлювати на свої ударні дрони "Молнія" МЕШ-модем. Він такий самий, як на дронах "Шахед", "Гербера" і "Куб", але менший.

У вересні 2025 року стало відомо, що на уламках одного з "Шахедів" вперше було зафіксовано комплект обладнання для перетворення дрона в FPV-формат.

