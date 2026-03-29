Россияне ежедневно сбрасывают по 8 мин с одного "Шахеда": Флеш показал фото и видео

Российские оккупанты ежедневно сбрасывают по Украине восемь мин с одного ударного дрона "Шахед". Они размещены под крыльями беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram .

"Ежедневно с части "Шахедов" сбрасывают мины. По 8 штук с одного "Шахеда". Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями", - сообщил Флеш.

На видео зафиксирован сброс в 50 километрах от границы.

"Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле. Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле. Как всегда, прошу обязательно рассказать об этом детям", - подчеркнул советник министра.