Россияне ежедневно сбрасывают по 8 мин с одного "Шахеда": Флеш показал фото и видео
Российские оккупанты ежедневно сбрасывают по Украине восемь мин с одного ударного дрона "Шахед". Они размещены под крыльями беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.
"Ежедневно с части "Шахедов" сбрасывают мины. По 8 штук с одного "Шахеда". Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями", - сообщил Флеш.
На видео зафиксирован сброс в 50 километрах от границы.
"Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле. Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле. Как всегда, прошу обязательно рассказать об этом детям", - подчеркнул советник министра.
Россия модернизирует дроны
Напомним, ранее Силам обороны удалось сбить новый редкий беспилотник россиян "Клин". В нем установлен современный аккумулятор новой технологии Li-AFB.
Также Флеш сообщал, что россияне начали устанавливать на свои ударные дроны "Молния" МЭШ-модем. Он такой же, как на дронах "Шахед", "Гербера" и "Куб", но меньше.
В сентябре 2025 года стало известно, что на обломках одного из "Шахедов" впервые был зафиксирован комплект оборудования для преобразования дрона в FPV-формат.