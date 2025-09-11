ua en ru
Россия начала делать из "Шахедов" FPV-дроны: что известно о новой тактике

Россия, Четверг 11 сентября 2025 10:14
Россия начала делать из "Шахедов" FPV-дроны: что известно о новой тактике Фото: Россия превращает "Шахеды" в FPV-дроны ( t.me.pgo_gov_ua)
Автор: Савченко Юлія

На обломках одного из "Шахедов" впервые зафиксировали полный комплект оборудования для преобразования дрона в FPV-формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Анализ обломков сбитых "Шахедов" показывает, что враг все чаще применяет оборудование с mesh-модемами и курсовыми камерами. Это открывает возможность сделать беспилотники более управляемыми и превратить их в FPV-дроны.

Сначала подобные модемы обнаруживали только на пенопластовых "Герберах". Однако с июля они начали появляться и на "Шахедах", о чем сообщал специалист Сергей "Флеш".

Серийная модернизация "Шахедов"

Уже в августе количество таких случаев начало стремительно расти, а в начале сентября стало понятно: речь идет о серийном решении. Россия постоянно оснащает дальнобойные дроны "Герань-2" модемами и камерами.

Детально исследовать обломки обычно сложно - большинство "Шахедов" разбиваются или сгорают.

Однако на одном из сбитых аппаратов нашли полный комплект оборудования.

Россия начала делать из &quot;Шахедов&quot; FPV-дроны: что известно о новой тактикеФото: так выглядит оборудование на модернизированном дроне (Defense Express)

Китайский модем и простая камера

На "Геране-2" установлен тот же mesh-модем, что и на "Гербери". Это китайский Mesh Network XK-F358 от Xingkai Tech, который в промышленном исполнении обозначается как HX-50.

Камеру жестко закрепили в носовой части. Она обеспечивает лишь фронтальный обзор и является типичной для систем охранного видеонаблюдения. Хотя качество невысокое, этого достаточно для контроля полета и возможного донаведения на цель.

Специалисты еще в июле обратили внимание, что ключевая проблема заключается в передаче данных. Есть предположение, что враг может иметь наземные ретрансляторы, установленные агентурной сетью.

Другой вариант - создание в воздухе длинной "mesh-цепочки" из дронов. Теоретически это возможно, но на практике реализовать подобное крайне сложно.

Модернизация "Шахедов"

В прошлом году Россия оснастила дроны-камикадзе "Шахед" спутниковой связью Starlink. Таким образом, враг сможет использовать беспилотники еще и для разведки.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что Россия использует более 100 иностранных компонентов для изготовления ракет и дронов, поэтому Иран далеко не единственная страна, которая помогает вооружать агрессора.

Также на новые "Шахеды" РФ также устанавливает боевые части собственного производства с кумулятивным ударным ядром для пробития защищенного укрытия.

Почему дронов вдруг стало так много, а процент их поражения снизился и кто помог России модернизировать иранские БПЛА, - читайте в материале РБК-Украина.

