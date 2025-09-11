Россия начала делать из "Шахедов" FPV-дроны: что известно о новой тактике

На обломках одного из "Шахедов" впервые зафиксировали полный комплект оборудования для преобразования дрона в FPV-формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Анализ обломков сбитых "Шахедов" показывает, что враг все чаще применяет оборудование с mesh-модемами и курсовыми камерами. Это открывает возможность сделать беспилотники более управляемыми и превратить их в FPV-дроны.

Сначала подобные модемы обнаруживали только на пенопластовых "Герберах". Однако с июля они начали появляться и на "Шахедах", о чем сообщал специалист Сергей "Флеш".

Серийная модернизация "Шахедов"

Уже в августе количество таких случаев начало стремительно расти, а в начале сентября стало понятно: речь идет о серийном решении. Россия постоянно оснащает дальнобойные дроны "Герань-2" модемами и камерами.

Детально исследовать обломки обычно сложно - большинство "Шахедов" разбиваются или сгорают.

Однако на одном из сбитых аппаратов нашли полный комплект оборудования.

Фото: так выглядит оборудование на модернизированном дроне (Defense Express)

Китайский модем и простая камера

На "Геране-2" установлен тот же mesh-модем, что и на "Гербери". Это китайский Mesh Network XK-F358 от Xingkai Tech, который в промышленном исполнении обозначается как HX-50.

Камеру жестко закрепили в носовой части. Она обеспечивает лишь фронтальный обзор и является типичной для систем охранного видеонаблюдения. Хотя качество невысокое, этого достаточно для контроля полета и возможного донаведения на цель.

Специалисты еще в июле обратили внимание, что ключевая проблема заключается в передаче данных. Есть предположение, что враг может иметь наземные ретрансляторы, установленные агентурной сетью.

Другой вариант - создание в воздухе длинной "mesh-цепочки" из дронов. Теоретически это возможно, но на практике реализовать подобное крайне сложно.