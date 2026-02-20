ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Опасался этого". На российских "Молниях" заметили оборудование, как на "Шахедах", - Флеш

Россия, Пятница 20 февраля 2026 20:32
UA EN RU
"Опасался этого". На российских "Молниях" заметили оборудование, как на "Шахедах", - Флеш Фото: российский дрон "Молния" (facebook.com/Serhii.Flash)
Автор: Валерий Ульяненко

Россияне начали устанавливать на свои ударные дроны "Молния" МЭШ-модем. Он такой же, как на дронах "Шахед", "Гербера" и "Куб", но меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

Читайте также: Россияне начали транспортировать FPV-дроны "Шахедами": Флеш обратился к украинским защитникам

"Военный коллега прислал мне фото комплектации с новой Молнии. К сожалению, я этого и "опасался". Россияне установили на Молнии МЭШ модем, такой же, как на Шахедах, на Герберах и Кубах но маленький. Мощность два канала по 5 ватт. Диапазон сейчас 1300-1500 МГц", - сказано в его заявлении.

Он отметил, что россияне таким образом связывает весь сегмент управления беспилотниками разного типа в единую сеть. Он добавил, что при этом происходит "унификация приемо-передающего оборудования".

Фото: вражеский дрон "Молния" с МЭШ-модемом (facebook.com/Serhii.Flash)

"Что они будут делать дальше? Связывать в эту единую сеть управление НРК. Ну ничего, нам есть что сказать россиянам по этому поводу. Главное вовремя и наперед видеть их планы", - написал советник министра.

Что известно о МЭШ-модеме

МЭШ-модем - современная сеть из нескольких модулей (узлов), работающих как единое целое, для устранения "мертвых зон" связи.

Их использование в дронах позволяет образовывать динамическую сеть с цепочечной ретрансляцией, когда каждый модем играет роль ретранслятора для других.

Модернизация вооружения РФ

Напомним, в сентябре 2025 года стало известно, что на обломках одного из "Шахедов" впервые был зафиксирован комплект оборудования для преобразования дрона в FPV-формат.

Кроме того, недавно стало известно, что в секторе военных технологий РФ был зафиксирован переход к промышленному выпуску новых боеприпасов для дронов. Таким образом, враг пытается выстроить устойчивую систему снабжения и унификации вооружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Дрони
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"