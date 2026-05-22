В Киеве избили ветерана во время конфликта с ТЦК: что говорят в полиции

13:50 22.05.2026 Пт
2 мин
После избиения мужчину направили на экспертизу
aimg Ирина Глухова
Фото иллюстративное: в Киеве избили ветерана во время конфликта с ТЦК (Getty Images)

В Киеве конфликт с представителями ТЦК и добровольческого формирования завершился избиением ветерана. Последний получил травмы.

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.

По предварительной информации, мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с представителями группы оповещения - военнослужащими ТЦК и СП, а также представителями добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ).

Полицейские открыли уголовное производство.

"Пострадавшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Продолжается расследование дела.

Инциденты с ТЦК

В Украине почти не проходит ни одного дня без скандалов с участием ТЦК.

Так, недавно во Львове во время мобилизационных мероприятий группа людей окружила автомобиль ТЦК, повредила его и силой вытащила оттуда мужчину. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях и вызвало широкий резонанс.

Перед этим в Закарпатской области произошел инцидент возле здания районного ТЦК и социальной поддержки.

Там мужчина открыл стрельбу и пытался попасть в помещение центра, из-за чего на место оперативно прибыли правоохранители.

Еще один громкий случай произошел в Одессе. Во время задержания водителя полицейские заломали ему руку, при этом рядом находились военнослужащие ТЦК.

