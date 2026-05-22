В Киеве избили ветерана во время конфликта с ТЦК: что говорят в полиции

Инциденты с ТЦК

В Украине почти не проходит ни одного дня без скандалов с участием ТЦК.

Так, недавно во Львове во время мобилизационных мероприятий группа людей окружила автомобиль ТЦК, повредила его и силой вытащила оттуда мужчину. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях и вызвало широкий резонанс.

Перед этим в Закарпатской области произошел инцидент возле здания районного ТЦК и социальной поддержки.

Там мужчина открыл стрельбу и пытался попасть в помещение центра, из-за чего на место оперативно прибыли правоохранители.

Еще один громкий случай произошел в Одессе. Во время задержания водителя полицейские заломали ему руку, при этом рядом находились военнослужащие ТЦК.