У Києві побили ветерана під час конфлікту з ТЦК: що кажуть у поліції

Інциденти з ТЦК

В Україні майже не минає жодного дня без скандалів за участю ТЦК.

Так, нещодавно у Львові під час мобілізаційних заходів група людей оточила автомобіль ТЦК, пошкодила його та силоміць витягла звідти чоловіка. Відео інциденту швидко поширилося у соцмережах і викликало широкий резонанс.

Перед цим у Закарпатській області стався інцидент біля будівлі районного ТЦК та соціальної підтримки.

Там чоловік відкрив стрілянину та намагався потрапити до приміщення центру, через що на місце оперативно прибули правоохоронці.

Ще один гучний випадок стався в Одесі. Під час затримання водія поліцейські заламали йому руку, при цьому поруч перебували військовослужбовці ТЦК.