В Киеве ввели экстренные отключения света

Киев, Суббота 27 декабря 2025 08:55
Иллюстративное фото: в Киеве ввели экстренные отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве с утра субботы, 27 декабря, введены экстренные отключения электроэнергии. Причина - массированный удар РФ по энергетической инфраструктуре столицы и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Киев Цифровой".

В течение ночи российская армия несколькими волнами нанесла удары по Киеву и Киевской области. Уже ночью жители столицы сообщали о значительных перебоях с энергоснабжением.

Около 08:30 в "Киев Цифровом" появилось сообщение о том, что в столице не действуют графики отключения электроэнергии.
В Киеве ввели экстренные отключения света

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 27 декабря российские войска совершили масштабную атаку по Украине, применив различные виды вооружения. Под ударом, в частности, оказалась Киевская область. В результате обстрела пострадал один человек - житель Ивано-Франковской области. Во время атаки он находился за рулем грузового автомобиля и получил осколочные ранения спины.

В Вышгороде взрывной волной выбило окна в многоэтажном доме. В Бориспольском районе зафиксировано повреждение производственных помещений и двух автомобилей. В Бучанском районе возник пожар на строительной площадке. В Обуховском районе повреждено здание коммунального предприятия одной из территориальных громад.

Напомним, ночью российские войска атаковали Киев ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В столице неоднократно раздавались мощные взрывы.

Утром россияне нанесли повторные удары по столице. Сейчас известно о разрушениях и пожарах в нескольких районах столицы.

По информации журналистов РБК-Украина, в отдельных районах Киева наблюдались перебои с электроснабжением.

Также спасатели показали первые фото последствий атаки на столицу.

