В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве с утра субботы, 27 декабря, введены экстренные отключения электроэнергии. Причина - массированный удар РФ по энергетической инфраструктуре столицы и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Киев Цифровой".
В течение ночи российская армия несколькими волнами нанесла удары по Киеву и Киевской области. Уже ночью жители столицы сообщали о значительных перебоях с энергоснабжением.
Около 08:30 в "Киев Цифровом" появилось сообщение о том, что в столице не действуют графики отключения электроэнергии.
Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 27 декабря российские войска совершили масштабную атаку по Украине, применив различные виды вооружения. Под ударом, в частности, оказалась Киевская область. В результате обстрела пострадал один человек - житель Ивано-Франковской области. Во время атаки он находился за рулем грузового автомобиля и получил осколочные ранения спины.
В Вышгороде взрывной волной выбило окна в многоэтажном доме. В Бориспольском районе зафиксировано повреждение производственных помещений и двух автомобилей. В Бучанском районе возник пожар на строительной площадке. В Обуховском районе повреждено здание коммунального предприятия одной из территориальных громад.
Напомним, ночью российские войска атаковали Киев ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В столице неоднократно раздавались мощные взрывы.
Утром россияне нанесли повторные удары по столице. Сейчас известно о разрушениях и пожарах в нескольких районах столицы.
По информации журналистов РБК-Украина, в отдельных районах Киева наблюдались перебои с электроснабжением.
Также спасатели показали первые фото последствий атаки на столицу.