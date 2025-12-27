Киев под ударом. Что известно о ночной атаке на столицу

Российские войска в ночь на 27 декабря атаковали Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками, в городе раздавались громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и сообщение мэра столицы Виталия Кличко.

Главное:

В Киеве прогремела серия взрывов;

На столицу летели "Кинжалы" и "Калибры";

В сети сообщают о перепадах света.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

Также в Воздушных силах сообщали о взлете носителя аэробаллистических ракет "Кинжал" - самолета МиГ-31К и несколько скоростных целей в направлении столицы.

Мониторинговые паблики сообщали, что кроме "Кинжалов", столица могла находиться под атакой ракет типа "Искандер-К".

По данным журналистов РБК-Украина, в отдельных районах столицы наблюдались перебои с электроснабжением.