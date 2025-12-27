ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве раздаются взрывы и работает ПВО на фоне объявленной ракетной опасности

Киев, Суббота 27 декабря 2025 01:43
UA EN RU
В Киеве раздаются взрывы и работает ПВО на фоне объявленной ракетной опасности Фото: ГСЧС в Киеве (facebook)
Автор: Марина Балабан

В Киеве раздаются взрывы - враг атакует баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - предупредил городской голова Виталий Кличко.

Жители Киева сообщают о взрывах, которые слышно в столице.

Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога на фоне сообщений о запуске крылатых ракет по южным областям Украины.

Впоследствии воздушная тревога распространилась на всю Украину.

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

В Киеве раздаются взрывы и работает ПВО на фоне объявленной ракетной опасности

Предыдущий массированный обстрел Украины

Напомним, в ночь на 23 декабря российские войска осуществили массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ракеты и сотни ударных беспилотников. Всего было зафиксировано 673 средства воздушного нападения.

К отражению воздушной атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

В Киеве обломки вражеского дрона упали в Святошинском районе.

На Сумщине в результате удара российских БПЛА был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке. Из-за этого значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушная тревога Ракеты
Новости
РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник
РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну