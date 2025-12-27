Почти треть Киева осталась без тепла из-за атаки РФ

В результате комбинированной атаки России на Киев 27 декабря почти треть столицы осталась без теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"В результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.

Электричества нет в части районов левого берега", - сообщил Кличко.

По словам мэра, без централизованного теплоснабжения в столице сейчас более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения.