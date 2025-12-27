ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Почти треть Киева осталась без тепла из-за атаки РФ

Киев, Суббота 27 декабря 2025 09:23
UA EN RU
Почти треть Киева осталась без тепла из-за атаки РФ Фото: почти треть Киева осталась без тепла из-за российской атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В результате комбинированной атаки России на Киев 27 декабря почти треть столицы осталась без теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"В результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.
Электричества нет в части районов левого берега", - сообщил Кличко.

По словам мэра, без централизованного теплоснабжения в столице сейчас более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения.

Атака РФ на Киев

Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в нескольких районах столицы возникли пожары.

В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.

В Оболонском районе в результате атаки дронов возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа.

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.

А в Днепровском районе пылает на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

Известно об 11 пострадавших в столице.

Кроме того, из-за вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Обстрел Киева Война в Украине
Новости
Гарантии безопасности, ЗАЭС и территории. Чего ждать от встречи Зеленского и Трампа
Гарантии безопасности, ЗАЭС и территории. Чего ждать от встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну