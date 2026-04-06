От минусов до потепления: какая погода будет в Украине завтра и когда может улучшиться

В ближайшее время Украину накроет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, сильные порывы ветра и даже ночные заморозки. Однако потом весеннее тепло вернется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное: Смена воздушных масс : сегодня-завтра Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который несет осадки и снижение температуры.

: сегодня-завтра Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который несет осадки и снижение температуры. Штормовой ветер : в ближайшее время погода может быть некомфортной из-за сильного северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

: в ближайшее время погода может быть некомфортной из-за сильного северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Низкие температуры : на фоне похолодания в ночные часы во многих регионах вероятны заморозки, местами не исключается даже мокрый снег.

: на фоне похолодания в ночные часы во многих регионах вероятны заморозки, местами не исключается даже мокрый снег. Возвращение тепла: постепенное потепление и улучшение погоды в Украине вероятно ориентировочно на следующей неделе.

Как изменится погода в ближайшее время

Согласно информации специалиста, в ближайшее время в Украине ожидается смена воздушных масс.

Она отметила, что это особенно важно учитывать метеопатам, хотя "сейчас найти человека, который не реагирует на изменение погоды или хотя бы об этом не пишет, сложновато".

Диденко рассказала, что сегодня-завтра (6-7 апреля) Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет:

осадки;

снижение температуры воздуха.

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Завтра, 7 апреля, большинство территории Украины, по словам синоптика, окажется в тылу этого фронта.

"То есть, зайдет новая холодная воздушная масса и температура воздуха снизится днем до +6+9 градусов", - объяснила Диденко.

Воздушные массы по состоянию на 7 апреля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Несколько теплее во вторник - около +9+13 градусов по Цельсию - будет при этом:

на юге;

на востоке.

В целом по Украине будет преобладать влажная погода - с периодическими дождями.

Кроме того, "некомфортным компонентом ближайшей погоды будет сильный ветер северо-западного происхождения".

Завтра местами могут быть штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 7 апреля ожидается:

похолодание до +7+9 градусов;

местами - дождь;

сильный северо-западный ветер.

Когда возможны заморозки и мокрый снег

Уже 8 апреля "похолодание подвинется" и на юг, и на восток.

В течение 8-9 апреля также вероятность мокрого снега.

"Внимание! В ночные часы на западе, севере, северо-востоке и местами в центральных областях Украины возможны заморозки", - подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Влияние погоды на людей и когда вернется тепло

Согласно информации специалиста, в период погодных изменений у некоторых возможно "обострение сердечно-сосудистых заболеваний, головная боль, капризы артериального давления, сонливость и т.п.".

"Ведь не какая-то конкретная погода недружелюбно влияет на самочувствие, а именно резкая смена погоды", - объяснила она.

В завершение Диденко сообщила, что после похолодания в Украину придет потепление - "ориентировочно с 14-15 апреля".