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В Киеве ограничили работу двух веток метро, станции работают в режиме укрытия

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ряд станций на "зеленой" и "красной" ветках киевского метро, на фоне массированного обстрела России, работают в режиме укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Красная" ветка 

Сейчас поезда метро курсируют от станции «Академгородок» до станции "Театральная", а "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия.

"Зеленая" ветка 

В режиме укрытия работают станции "Выдубичи" и "Славутич". 

Движение поездов на зеленой линии осуществляется: 

  • от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая"; 
  • от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор". 

Массированный обстрел Украины 26 августа

Утром, 26 августа, российские оккупанты прибегли к масштабным обстрелам по территории Украины. Еще ночью было известно о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В результате обстрелов в Киеве и ряде областей начались перебои со светом. В частности, из-за ударов и обесточивания задерживаются поезда.

Также в ряде столичных районов отсутствует водоснабжение.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.

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