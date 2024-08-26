У Києві обмежили роботу двох гілок метро, станції працюють в режимі укриття

Низка станцій на "зеленій" та "червоній" гілках київського метро, на тлі масованого обстрілу Росії, працюють в режимі укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Наразі потяги метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", а "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття.
В режимі укриття працюють станції "Видубичі" та "Славутич".
Рух поїздів на зеленій лінії здійснюється:
Зранку, 26 серпня, російські окупанти вдались до масштабного обстрілу по території України. Ще вночі було відомо про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Внаслідок обстрілу у Києві та низці областей наразі почалися перебої зі світлом. Зокрема через удари та знеструмлення затримуються поїзди.
Також у низці столичних районів відсутнє водопостачання.
Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.
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