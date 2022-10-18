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В результате ударов по Киеву погибли два человека

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Вторник 18 октября 2022 13:20
В результате ударов по Киеву погибли два человека Иллюстративное фото: в результате ударов по Киеву погибли два человека (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 18 октября, из-за ударов по энергетической инфраструктуре Киева погибли два человека. Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.

"18 октября 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили ракетные обстрелы объекта энергообеспечения на левом берегу столицы. По предварительным данным, два человека погибли, еще один ранен", - рассказали в прокуратуре.

При этом отмечается, что информация по погибшим и пострадавшим еще уточняется. На месте атаки уже работают сотрудники ГСЧС, прокуроры, следователи и эксперты, которые фиксируют очередное преступление россиян.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли удары по Киеву 18 октября утром.

Позже в ДТЭК уточнили, что во время обстрелов энергетических объектов Украины ранения получили семь сотрудников компании. Один из них скончался в автомобиле скорой помощи.

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Киев Война России против Украины ракетный удар
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