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Вслед за Киевом. В Ивано-Франковской области и Чернигове взрывы

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Украина, Среда 19 октября 2022 14:47
Вслед за Киевом. В Ивано-Франковской области и Чернигове взрывы Фото: взрывы в Ивано-Франковской области и в Чернигове раздаются 19 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 19 октября, в Ивано-Франковской области и в Чернигове раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

Взрывы и в Ивано-Франковской области, и в Чернигове случились во время воздушной тревоги.

"В Ивано-Франковской области слышны взрывы. В Чернигове раздаются взрывы", - говорится в сообщении.

Обновлено 14.50. Как рассказал глава Черниговской области Вячеслав Чаус, в областном центре произошел взрыв "шахеда".

"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

По данным оперативного командования "Север", силы обороны сбили над Коптями две ракеты.

Напомним, в среду, 19 октября, в Киеве раздались взрывы. Уже было слышно менее трех.

Также в среду, 19 октября, оккупанты ударили ракетами по Винницкой области. Местных попросили оставаться в укрытиях, пока опасность не миновала.

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Чернигов Ивано-Франковская область
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