Вслед за Киевом. В Ивано-Франковской области и Чернигове взрывы

В среду, 19 октября, в Ивано-Франковской области и в Чернигове раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Взрывы и в Ивано-Франковской области, и в Чернигове случились во время воздушной тревоги.

"В Ивано-Франковской области слышны взрывы. В Чернигове раздаются взрывы", - говорится в сообщении.

Обновлено 14.50. Как рассказал глава Черниговской области Вячеслав Чаус, в областном центре произошел взрыв "шахеда".

"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

По данным оперативного командования "Север", силы обороны сбили над Коптями две ракеты.